🇨🇳🇺🇸 28 августа прошел второй день переговоров между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и министром иностранных дел КНР Ван И.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇨🇳🇺🇸 28 августа прошел второй день переговоров между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и министром иностранных дел КНР Ван И.
Свежие комментарии