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Царьград

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Роналду приглашает на свадьбу Мбаппе, Макгрегора и Рианну

Роналду приглашает на свадьбу Мбаппе, Макгрегора и Рианну

Криштиану Роналду готовится к свадьбе с участием мировых звёзд. На мероприятие, которое состоится на следующей неделе, приглашены Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Рианна, Дженнифер Лопес, Килиан Мбаппе и другие знаменитости.

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