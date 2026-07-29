Роналду приглашает на свадьбу Мбаппе, Макгрегора и Рианну

Криштиану Роналду готовится к свадьбе с участием мировых звёзд. На мероприятие, которое состоится на следующей неделе, приглашены Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Рианна, Дженнифер Лопес, Килиан Мбаппе и другие знаменитости.
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