На заправках хотят устанавливать алкотестеры. 😳😳😳 В Госдуме предложил установить алкотестеры в общепите и на заправках, чтобы любой желающий мог провериться и удостовериться, что он не «пьян».
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На заправках хотят устанавливать алкотестеры. 😳😳😳 В Госдуме предложил установить алкотестеры в общепите и на заправках, чтобы любой желающий мог провериться и удостовериться, что он не «пьян».