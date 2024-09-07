В Петербурге стартовали «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью

Турнир будет проходить до 8 сентября Сегодня, 7 сентября, в комплексе трамплинов СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» стартовали Открытые всероссийские «Кавголовские игры» по лыжному двоеборью.