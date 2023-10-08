❗MINECRAFT: JAVA & BEDROCK DELUXE COLLECTION PC WIN❗ После оплаты вы моментально получаете ключ: Minecraft: Java & Bedrock Edition Deluxe Collection Поддерживаемые платформы:✅PC Windows Microsoft Store При выборе метода оплаты ENOT – КОМИССИЯ 0% Тип продукта: ИграКлюч вы получите в личном кабинете на www.