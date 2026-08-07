В августе 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Около девяти месяцев потребовалось, чтобы полностью освободить регион.
Повторят ли украинцы Курскую авантюру: о чем молчат в Киеве
Комментарии
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Юрий Золотарев
На чтО мы имеем действительно ПОЛНОЕ право, так это уничтожить до ноля ВСЁ бандеросволочное отребье!!
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1 м.
гена пьяников
Всё верно, Лука отвёл свои войска от границы,пообещав Зеле не воевать .Зеля сразу снял с границы отборные войска и напал на Курск,это факт и никуда от этого не денешься.
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1 м.
Бендер Задунайский
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1 м.
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