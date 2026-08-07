Повторят ли украинцы Курскую авантюру: о чем молчат в Киеве

На чтО мы имеем действительно ПОЛНОЕ право, так это уничтожить до ноля ВСЁ бандеросволочное отребье!!

гена пьяников

Всё верно, Лука отвёл свои войска от границы,пообещав Зеле не воевать .Зеля сразу снял с границы отборные войска и напал на Курск,это факт и никуда от этого не денешься.