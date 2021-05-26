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Актёр Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»

Актёр Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»

Я склонен верить актеру, несмотря на его помятое и несколько испитое лицо , что он человек хороший. И добрый.

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alla сираева
Ну да...изгнанный на запад Бродский-нобелевец,слова худого о России не сказал...А тут скоморохи типа серебряковых всякого-разно изощряются в гадостях...Потом приползают,как побитые собаки, к родным вратам...
Зинаида Антонцева
Китайский Даосизм делит людей на благородных и подлых. Наверное в этом что-то есть.
Ирина Шустова
Хорошо написано емко и правильно. У меня знакомый молодой немец не захотел ехать на родину, так как привык жить в России, не хочу жить в рамках, говорит, в Германии правила и штрафы, здесь свободен в выборе поведения. А так , разве можно поливать грязью место, где родился!?

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