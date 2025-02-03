Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений на планете: температура превысила доиндустриальный уровень на 1,74°C.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений на планете: температура превысила доиндустриальный уровень на 1,74°C.
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