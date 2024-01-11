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На выставке «Россия» 11 января проходит День Белгородской области

На выставке «Россия» 11 января проходит День Белгородской области

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 11 января проходит День Белгородской области. «Белгородчина — старинный рубеж страны, известный плодородной землëй и сильными духом людьми, которые смело смотрят в будущее.

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