30.06.24 Сватово- Стельмаховка 49.4803, 37.91252 Активные боевые действия в районе Сватово. Атака ВС РФ большим количеством бронетехники и мотострелковыми подразделениями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
30.06.24 Сватово- Стельмаховка 49.4803, 37.91252 Активные боевые действия в районе Сватово. Атака ВС РФ большим количеством бронетехники и мотострелковыми подразделениями.
Свежие комментарии