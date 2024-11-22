Соединить шопинг с тренировкой возможно на Коптевском бульваре

На столичных ярмарках можно выбрать полезные продукты и провести тренировку на свежем воздухе. Как напомнила пресс-служба департамента торговли Москвы, несколько ярмарочных площадок, где фермеры предлагают свою продукцию москвичам, соседствуют с зонами воркаута.