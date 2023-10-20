Украинский пограничник рассказал о долгом пути побега в Россию через европейские страны

Сыровому пришлось пройти через несколько стран, прежде чем попасть в Россию.Сообщается о том, что в Москву прибыл бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой.
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