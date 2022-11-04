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Увольнения, ссоры, болезни или новые отношения и богатство: что ожидает знаки зодиака в ноябре?

Увольнения, ссоры, болезни или новые отношения и богатство: что ожидает знаки зодиака в ноябре?

Уже на следующей неделе, 8 ноября в 2 часа по московскому времени, нас ждет лунное затмение. Астролог Тамара Глоба раскрыла, что ждать в этот и последующий период каждому из знаков зодиака.

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