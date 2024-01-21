«Ак Барс» проведет «нефтяной» матч против «Спартака». Штаб казанцев выйдет на игру в спецовках рабочих «Татнефти»

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Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 21 января. Начало – в 17:00 по московскому времени. Тренерский штаб «Ак Барса» выйдет на матч в спецовках рабочих компании «Татнефть».