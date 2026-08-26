С 1 сентября в российских школах начнут действовать уточненные требования к использованию телефонов во время учебных занятий

Согласно установленным нормам, учащимся запрещено пользоваться телефонами во время уроков. Исключение делается лишь для чрезвычайных обстоятельств, например, когда возникает опасность для жизни или здоровья учеников и сотрудников образовательного учреждения.
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