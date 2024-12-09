Герой России Хименко рассказал, как в одиночку отбился от группы ВСУ

Заместитель командира взвода, Герой России Алексей Хименко (позывной Химик) рассказал, что сумел в одиночку отбиться от группы бойцов ВСУ под Соледаром и помог товарищам освободить школу, в которой оборудовали позиции грузинские наёмники.