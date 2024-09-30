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Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Он сам сказал, что это фол, но не красная. Не понимаю, почему ВАР не подозвал судью к монитору» 

Капитан «Манчестер Юнайтед» получил красную карточку в конце 1-го тайма за удар Джеймсу Мэддисону в падении в голень.

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