В районе усадьбы девятого надела хоры Херсонеса Таврического состоялся субботник

Севастопольцы привели в порядок античную хору. На субботник в районе усадьбы девятого надела Херсонеса собрались городские активисты, научные сотрудники и члены молодёжного совета музея-заповедника.
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