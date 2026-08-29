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Вести Севастополь

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В районе усадьбы девятого надела хоры Херсонеса Таврического состоялся субботник

В районе усадьбы девятого надела хоры Херсонеса Таврического состоялся субботник

Севастопольцы привели в порядок античную хору. На субботник в районе усадьбы девятого надела Херсонеса собрались городские активисты, научные сотрудники и члены молодёжного совета музея-заповедника.

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