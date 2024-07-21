Персональный хозрасчёт наше светлое будущее

Юрий Ильинов

Bloomberg: Азербайджан отказался помогать ЕС и настаивает на продолжении транзита газа из РФ В порыве отказа от российского газа власти объединенной Европы просят Азербайджан экспортировать газ через Украину после окончания аналогичной транзитной сделки с Россией. Однако в Баку не уверены в такой перспективе. К хору просителей, очевидно, присоединился также Киев. Эти настойчивые требования подтверждают в Азербайджане. Так, по личному заявлению главы государства Ильхама Алиева, ЕС и Украина обратились к его стране за помощью. Об этом пишет агентство Bloomberg. Но это лишь просьба, она должна быть реализуема, а с этим пока проблемы. Добыча на новых и существующих месторождениях Каспийского моря будет расти, но это дело ближайшего будущего, но никак не завтрашнего дня или месяцев. Переговоры продолжаются с властями Украины и ЕС, а также с Россией, и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок через ГТС республики. Мы поможем, если сможем, конечно. Хотя, я думаю, что продлить сделку возможно – рассказал Алиев на конференции в субботу в городе Шуша. ЕС пытался отучить себя от российского газа после вторжения на Украину, но некоторые европейские государства продолжают получать его по трубопроводу, который пересекает Украину. Алиев также заявил, что добыча газа в его стране будет увеличиваться за счет новых и существующих проектов в Каспийском море. Однако для этого нужно время и новые транспортные коридоры. Поэтому, вероятнее всего, по словам Алиева, поставки будут осуществляться по так называемой цепочке трубопроводов «Южный газовый коридор», соединяющей Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию. Но не через Украину, по крайней мере, пока. В этом смысле на данный момент Баку весьма недвусмысленно отказался помогать Евросоюзу в его стремлении найти альтернативного поставщика сырья и настаивает на продлении транзита через Украину.