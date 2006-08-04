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  • Karmadon
    Слушай ты, падла! Уверен - будь ты года рождения так 1920-го, пошел бы в полицаи.4 августа 2006 го...
  • Наталья
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  • Евгений Благородный
    Этого предпринимателя нужно к стенки поставить.4 августа 2006 го...

4 августа 2006 года в станице Еланская, был поставлен памятник белогвардейцу генералу Краснову, верой и правдой служившему со своими казаками в Великую Отечественную войну Гитлеру...

4 августа 2006 года в станице Еланская, был поставлен памятник белогвардейцу генералу Краснову, верой и правдой служившему со своими казаками в Великую Отечественную войну Гитлеру...

4 августа 2006 года в станице Еланская, был поставлен памятник белогвардейцу генералу 4 августа 2006 года в станице Еланская Шолоховского района Ростовской области, в усадьбе частного предпринимателя Владимира Мелихова, был поставлен памятник видному белогвардейцу генералу Краснову, верой и правдой служившему со своими казаками в Великую Отечественную войну Гитлеру, который был по приговору суда после его поимки повешен (англичане его Сталину выдали, как выдадут, в случае чего, всех тех, кого они и американцы сейчас показательно против нас крышуют, от Тихановской и Ходорковского до Зеленского и всех прочих своих агентов влияния в Европе и на постсоветском пространстве).

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Комментарии
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пв
петров виктор
Очень верно меркуете:  тем более, что похожие методы уже  проверены советской практикой!...  Как Вы и рекомендуете:  &quot;Мелихова с совершеннолетними сыновьями на Украину для участия в СВО&quot;, а нынешних сталинских прихвостней, аналогично, можно командировать в &quot;солнечный Магадан&quot;, на восстановление сталинских лагерей ГУЛАГа, чтобы они не по книгам, а на собственной шкуре могли испытать, как в &quot;горниле&quot; этих лагерей &quot;закалялась советская сталь&quot;...
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25 мин.
Евгений Благородный
Этого предпринимателя нужно к стенки поставить.
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14 мин.
Karmadon
Слушай ты, падла! Уверен - будь ты года рождения так 1920-го, пошел бы в полицаи.
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2 мин.

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