"Их женщины" участвовали в драке: По делу об избиении депутата в Самаре ищут двух незнакомок

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ааа, вон оно что! Так &quot;замоташки&quot; тоже прутся в Россию с террористическими целями... Всех из России вон! И волков, и волчиц, и волчат...
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12 час.

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