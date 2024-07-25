Миллион рублей заплатит автомобилистка после смертельного ДТП на Бору

Приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшим 16 октября прошлого года, вынес суд на Бору. В тот день на автодороге Бор-Развилье-Филипповское-Уткино в районе деревни Оманово столкнулись автомобиль и мотоцикл.
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