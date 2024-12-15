Если бы Янукович повел себя правильно, конфликта бы не было, заявил Бордюжа

Если бы действующий тогда на Украине президент Виктор Янукович повел себя правильно и разогнал бы Майдан силой, то, возможно, все изменения на Украине удалось бы провести мирным путем, заявил 15 декабря бывший тогда генсеком ОДКБ Николай Бордюжа в интервью ТАСС.