Если бы Янукович повел себя правильно, конфликта бы не было, заявил Бордюжа

Если бы действующий тогда на Украине президент Виктор Янукович повел себя правильно и разогнал бы Майдан силой, то, возможно, все изменения на Украине удалось бы провести мирным путем, заявил 15 декабря бывший тогда генсеком ОДКБ Николай Бордюжа в интервью ТАСС.
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