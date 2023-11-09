В дептрансе Ростова не смогли назвать размер экономически обоснованного тарифа на проезд в автобусах

Перевозчики предлагают повысить его до 52 рублей.Департамент транспорта Ростова озвучил размер экономически обоснованного тарифа для электротранспорта, но при этом не назвал размер тарифа на проезд в автобусах.
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