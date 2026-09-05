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Калужские новости

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Владимир Досяк стал серебряным призёром Первенства Европы по дзюдо

Владимир Досяк стал серебряным призёром Первенства Европы по дзюдо

Калужский дзюдоист Владимир Досяк завоевал серебро Первенства Европы, уступив в финале испанцу Никите Юданову.

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