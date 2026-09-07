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Царьград

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Валентина Правдина завоевала три премии на конкурсе в Венгрии

Валентина Правдина завоевала три премии на конкурсе в Венгрии

Оперная певица Валентина Правдина завоевала первую премию в 30 тысяч евро, специальный приз за исполнение композиции Листа и приз зрительских симпатий на конкурсе имени Евы Мартон в Венгрии.

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