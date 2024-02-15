Депутат Свищев раскритиковал Румынию за недопуск в страну борца Садулаева

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал Румынию за недопуск в страну российского борца, чемпиона Европы и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.
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