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test mazurok

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🇷🇺 Аксёнов поздравил танкистов с профессиональным праздником

🇷🇺 Аксёнов поздравил танкистов с профессиональным праздником Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что танковые подразделения являются основой боевой мощи Вооруженных сил России, а танкисты вписали немало героических страниц в историю страны.

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