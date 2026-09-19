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ТАСС

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В Гааге после беспорядков на демонстрации задержали 24 человека

В Гааге после беспорядков на демонстрации задержали 24 человека

ГААГА, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала 24 человека в ходе демонстрации крайне правых движений на поле Маливелд в Гааге, участники которой применили насилие против сотрудников правоохранительных органов.

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