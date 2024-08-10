Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

Фото: REUTERS/Gleb Garanich Текст: Ольга СамофаловаСегодня 203 прочитали Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок.
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