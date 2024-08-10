МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Когда какой полный идиот начинает тыкать своей палкою медведя, то глупо надеяться на то, он там будет спокойно взират...Путина разозлил д...
  • Сергей
    У него на роже написано - пидараска!!!!"Это ультиматум П...
  • чвсатпкьл
    А сами контрактники говорят что такие выплаты идут  только мобилизованным, а контрактники получают только то, что ука...Кабмин утвердил п...

Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

Фото: REUTERS/Gleb Garanich Текст: Ольга СамофаловаСегодня 203 прочитали Атака Украины на Курскую область, где находится точка входа российского газа в транзитную украинскую трубу, может привести к полному прекращению поставок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Выходит, держит Приднестровье. Значит, здесь одна дорога - на Киев. Тут курские «путы» не помеха. Все проблемы под тульями, а не на стульях.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх