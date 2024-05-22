Омское Заксобрание рассмотрит законопроект об ограничении времени и условий продажи алкоголя в в жилых дома.
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Омское Заксобрание рассмотрит законопроект об ограничении времени и условий продажи алкоголя в в жилых дома.