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Закон и Порядок

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На фоне проблем с юанями банки сократили кредитование в валюте

На фоне проблем с юанями банки сократили кредитование в валюте

В июне объем выдач корпоративных кредитов в валюте упал на 27,6%, до 34,99 млрд юаней, подсчитал РБК.

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