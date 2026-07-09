В Иркутской области полицейские пресекли канал сбыта амфетамина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России по Ангарскому городскому округу совместно с оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 1 задержали местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии синтетического наркотика.
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