В Иркутской области полицейские пресекли канал сбыта амфетамина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России по Ангарскому городскому округу совместно с оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 1 задержали местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии синтетического наркотика.