Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Русские учатся": генерал НАТО в панике от армии будущего России

"Русские учатся": генерал НАТО в панике от армии будущего России

Российская армия образца 2026 года радикально отличается от той, что начинала специальную операцию. По мнению экспертов издания Forbes, Россия превратилась в силу, способную стремительно усваивать уроки боя и внедрять инновации быстрее любого противника.

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