«Тетрис» помогает избавиться от тяжелых навязчивых мыслей

Группа специалистов по реанимации и психологов, работающих в институтах Великобритании и Швеции, обнаружила, что видеоигра «Тетрис» может предотвратить появление навязчивых воспоминаний у медсестер, ухаживавших за пациентами с COVID-19.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии