Россия требует от США компенсацию за простой конфискованной дипсобственности

Вашингтон уже долгое время игнорирует все обращения Москвы, связанные с этим вопросом. Однако без его решения говорить о нормализации отношений между странами нельзя, заявил советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.
Вашингтон уже долгое время игнорирует все обращения Москвы, связанные с этим вопросом. Однако без его решения говорить о нормализации отношений между странами нельзя, заявил советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.
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