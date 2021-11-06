Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Все номально - при пресс-секретаре ПСАКИ у пиндосов должен быть только такой президент как Байден !!!!Политтехнолог Хил...
  • александр резников
    Всё укропы забудте за Крым .«Факты»: болгары ...
  • Сергей Туренко
    статья ни о чем.Хорватский полито...

Россия требует от США компенсацию за простой конфискованной дипсобственности

Россия требует от США компенсацию за простой конфискованной дипсобственности

Вашингтон уже долгое время игнорирует все обращения Москвы, связанные с этим вопросом. Однако без его решения говорить о нормализации отношений между странами нельзя, заявил советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх