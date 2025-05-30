Путин ставит всё на кон: масштабная концентрация бомбардировщиков перед решающей операцией

Россия концентрирует стратегическую авиацию на аэродроме «Оленья» в преддверии масштабной операции. За последние две недели на аэродром «Оленья» было переброшено около 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и примерно 20% всех российских Ту-95МС — крупнейшая с начала конфликта передислокация ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии