Путин ставит всё на кон: масштабная концентрация бомбардировщиков перед решающей операцией

Россия концентрирует стратегическую авиацию на аэродроме «Оленья» в преддверии масштабной операции. За последние две недели на аэродром «Оленья» было переброшено около 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и примерно 20% всех российских Ту-95МС — крупнейшая с начала конфликта передислокация ….