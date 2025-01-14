⚡️🇺🇦Уничтоженный в зоне проведения СВО украинский танк Т-64 боевиков ВСУ💥 #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО #Т64.
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⚡️🇺🇦Уничтоженный в зоне проведения СВО украинский танк Т-64 боевиков ВСУ💥 #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО #Т64.
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