Квартал «Мираполис»: ультрасовременность, в которой нет случайностей 

Важной частью целевой аудитории проекта являются успешные миллениалы, молодые, экономически и жизненно активные горожанеЗа годы активной работы в сегменте бизнес-класса столичные девелоперы сформировали московский «золотой стандарт» — набор характеристик и параметров, отличающий бизнес-классный вариант от просто классного, но все-таки не бизнесового.