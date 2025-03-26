Квартал «Мираполис»: ультрасовременность, в которой нет случайностей 

Важной частью целевой аудитории проекта являются успешные миллениалы, молодые, экономически и жизненно активные горожанеЗа годы активной работы в сегменте бизнес-класса столичные девелоперы сформировали московский «золотой стандарт» — набор характеристик и параметров, отличающий бизнес-классный вариант от просто классного, но все-таки не бизнесового.
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