Еще одного торгового центра не будет. Суд прекратил дело по участку в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, где «Кедр» хотел построить второй торгово-развлекательный центр.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Еще одного торгового центра не будет. Суд прекратил дело по участку в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, где «Кедр» хотел построить второй торгово-развлекательный центр.