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Новости Омска

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Еще одного торгового центра не будет

Еще одного торгового центра не будет. Суд прекратил дело по участку в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, где «Кедр» хотел построить второй торгово-развлекательный центр.

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