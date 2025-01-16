«Месси может играть до 45 лет, думаю. Он продолжает делать то, чего никогда не делают другие». Хавбек «Интер Майами» Редондо о Лео на ЧМ-2026

– Будет ли он играть на чемпионате мира 2026 года? – Я не буду говорить за него. Но, наблюдая, как он тренируется каждый день, я думаю, что он может играть до 45 лет.
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