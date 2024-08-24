Санкции против Telegram и срок до 20 лет: что известно об аресте Павла Дурова на данный момент

Несколько часов назад французские СМИ сообщили об аресте известного предпринимателя Павла Дурова. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram» прибыл в аэропорт Ле Бурже (Paris–Le Bourget Airport) из Азербайджана, где его сразу задержали местные органы правопорядка.
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