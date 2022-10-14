Экс-глава кабмина Степашин: "Минские соглашения" Путина убедила подписать Меркель

Экс-глава кабмина Сергей Степашин заявил, что "Минские соглашения" президента России Владимира Путина убедила подписать экс-канцлер Германии Ангела Меркель для того, чтобы освободить Новороссию от нацистов мирным путем, сообщает РИА "Новости".
Экс-глава кабмина Сергей Степашин заявил, что "Минские соглашения" президента России Владимира Путина убедила подписать экс-канцлер Германии Ангела Меркель для того, чтобы освободить Новороссию от нацистов мирным путем, сообщает РИА "Новости".
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