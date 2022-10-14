Газета.ру

7 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Так вот зачем Зеля выпрашивает миллиарды в месяцДоходы бюджета Ук...
  • Николаевна
    Этого не может быть. Это незаконно"Фонтанка": в Пет...
  • Николаевна
    Всё верно он сказал!Медведев назвал с...

Экс-глава кабмина Степашин: "Минские соглашения" Путина убедила подписать Меркель

Экс-глава кабмина Степашин: "Минские соглашения" Путина убедила подписать Меркель

Экс-глава кабмина Сергей Степашин заявил, что "Минские соглашения" президента России Владимира Путина убедила подписать экс-канцлер Германии Ангела Меркель для того, чтобы освободить Новороссию от нацистов мирным путем, сообщает РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх