Рогов: ВС России водрузили флаг над освобожденным селом Ясеновое

Российские войска подняли флаг РФ в селе Ясеновое на западе Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.