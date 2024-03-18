В чём польза растительных белков и какие продукты ими богаты

Научные данные подтверждают, что есть смысл заменить стейк миской гороха.Чем различаются белки животного и растительного происхождения Говоря о белке, многие сразу представляют куриную грудку, яйца или творог.
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