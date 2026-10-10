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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава FPF Проэнса о ситуации с Роналду: «Все очень хотят, чтобы наш капитан вернулся. Будет проведено стандартное дисциплинарное разбирательство»

Президент Португальской футбольной федерации (FPF) Педру Проэнса высказался о ситуации с  Криштиану Роналду .

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