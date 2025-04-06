Алтайский селянин обстрелял соседей из самодельного ружья из-за снега

В Алтайском крае житель села Бочкари открыл огонь по соседу из самодельного двуствольного оружия, а потом отбивался от прибывшей по вызову полиции самодельными бомбами, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.
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