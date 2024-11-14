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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Хайнс присоединился к тренерскому штабу «Бруклина»

Четырехкратный победитель Евролиги вошел в штаб Жорди Фернандеса в «Нетс». Об этом сообщил агент Мишко Ражнатович Хайнс завершил игровую карьеру в сентябре в возрасте 38 лет.

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