Российские дилеры грозились повысить цены на большой полноприводный кроссовер Volkswagen Teramont с 2-летней гарантией, но не стали этого делать

Продажи большого полноприводного кроссовера Volkswagen Teramont с гарантией в два года стартовали примерно месяц назад: тогда машину оценили в 8 млн рублей (со скидками за trade-in и кредит — около 7 млн рублей), но отмечали, что цена такая — только до конца февраля, а потом будет дороже.