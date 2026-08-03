Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

«Астраханские сезоны» зовут читать, танцевать, смотреть кино под открытым небом

«Астраханские сезоны» зовут читать, танцевать, смотреть кино под открытым небом

Культурно-досуговый проект «Астраханские сезоны» продолжается. Администрация города подготовила серию мероприятий, которые на этой неделе пройдут в областном центре в парках, скверах и на набережной Волги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии