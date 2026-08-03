«Астраханские сезоны» зовут читать, танцевать, смотреть кино под открытым небом

Культурно-досуговый проект «Астраханские сезоны» продолжается. Администрация города подготовила серию мероприятий, которые на этой неделе пройдут в областном центре в парках, скверах и на набережной Волги.
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